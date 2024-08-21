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Dünya

Rusya, Murmansk bölgesindeki sivil uçuşları durdurdu

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle havalimanlarındaki sivil uçuşların durdurulduğu bildirildi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Rusya, Murmansk bölgesindeki sivil uçuşları durdurdu
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Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, sivil uçakların güvenliği nedeniyle Murmansk'ta havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Murmansk Valisi Andrey Çibis de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini belirterek, "Güvenliği artırmak için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Finlandiya sınırında bulunan Murmansk, Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu arada, Rus sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, bölgede uçan bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.

  • İHA tehlikesi
  • Murmansk havalimanı
  • rusya

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