  • Rusya nadir toprak elementlerine gözünü dikti! İşbirliği için çalışmalar başladı
Dünya

Rusya nadir toprak elementlerine gözünü dikti! İşbirliği için çalışmalar başladı

Rusya, nadir toprak elementleri için kolları sıvadı. Bu kapsamda Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, yaklaşık 21 milyon tonla, dünyanın önde gelen nadir toprak elementi rezervlerinden birine sahip olan Brezilya ile işbirliği için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

23 Ekim 2025 Perşembe 16:39
Rusya nadir toprak elementlerine gözünü dikti! İşbirliği için çalışmalar başladı
Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya ile madencilik alanındaki işbirliğine önem verdiklerini ifade etti.

"ÇALIŞMALARIMIZ ŞU ANDA BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE"

Söz konusu işbirliği fikrinin Brezilya tarafından önerildiğini dile getiren Likhachev, "Brezilya'nın hem nadir toprak elementleri hem de uranyum yatakları açısından potansiyeli hakkında farklı tahminler var. Çalışmalarımız şu anda başlangıç seviyesinde devam ediyor." dedi.

Likhachev, Brezilya ile barışçıl nükleer enerji ve ilgili teknolojilerde de çeşitli projeleri ele aldıklarını kaydetti.

21 MİLYON TON REZERVE SAHİPLER

Brezilya'nın yaklaşık 21 milyon tonla, dünyanın önde gelen nadir toprak elementi rezervlerinden birine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
