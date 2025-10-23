Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya ile madencilik alanındaki işbirliğine önem verdiklerini ifade etti.

Söz konusu işbirliği fikrinin Brezilya tarafından önerildiğini dile getiren Likhachev, "Brezilya'nın hem nadir toprak elementleri hem de uranyum yatakları açısından potansiyeli hakkında farklı tahminler var. Çalışmalarımız şu anda başlangıç seviyesinde devam ediyor." dedi.

Likhachev, Brezilya ile barışçıl nükleer enerji ve ilgili teknolojilerde de çeşitli projeleri ele aldıklarını kaydetti.

Brezilya'nın yaklaşık 21 milyon tonla, dünyanın önde gelen nadir toprak elementi rezervlerinden birine sahip olduğu tahmin ediliyor.



