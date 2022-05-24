Rusya: NATO, sınırlarımıza kadar yaklaştı ve muharebe potansiyelini artırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 90. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: NATO, SINIRLARIMIZA KADAR YAKLAŞTI VE MUHAREBE POTANSİYELİNİ ARTIRDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda çevrim içi konuşma yaptı.

Doğu Avrupa'da kolektif güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini belirten Şoygu, NATO'nun doğuya genişletildiğini ve Rus topraklarının yakınlarına saldırı silahlarının konuşlandırıldığını anımsattı.

Şoygu, Rusya'nın çabalarına rağmen kilit sorunları çözme önerilerinin Batı tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

ABD'nin mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:

"Kuzey Atlantik İttifakı, sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan, bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını yaratacağı konusunda gerçek bir tehdit var."

Şoygu, Rusya'nın "Donbas'taki insanları soykırımdan korumak için özel bir askeri operasyon başlattığını" kaydederek, "Ukrayna'nın nükleersiz ve tarafsız statüsünün sağlanması, silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılmasını" amaçladığını anlattı.

Batı'nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisinden korktuğunu ve bu ülkeye acilen ölümcül silah tedarikini organize ettiğini ifade eden Şoygu, "Batı'nın, Kiev rejimine yaptığı geniş çaplı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen tüm görevler tamamlanana kadar özel askeri harekata devam edeceğiz." dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



15:16 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

14:55 Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Kissinger'ın sözleri Batı medyasında, "Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli" başlığıyla servis edildi.

13:58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmayı planlamasına rağmen bunu yapamadı. Ruslar, sıkışıp kaldı. Bu, orada zafer elde ettiğimiz anlamına geliyor." dedi.

13:51 Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon avroluk ilave yardımda bulunmak üzere uzlaştı.

13:44 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli." dedi.

13:25 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Kramatorsk civarında Ukrayna'ya ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü söyledi

12:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Belarus'un Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Brest bölgesine İskender-M operasyonel taktik füze sistemlerini yerleştirdiğini bildirdi.

12:28 Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Birçok kişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de benim de katil olduğumuzu söyledi. Ancak ben suçluları öldürürüm, çocuk ve yaşlıları öldürmem." dedi.

11:05 Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanında sergileniyor. Rus tanklarının enkazları ve askeri malzemeler vatandaşların ilgi odağı oldu.

11:00 Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde savaşta hayatını kaybeden yaklaşık 20 askerin cenazesi soğuk hava kamyonuyla kimlik tespiti için morga getirildi.

10:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Mala Rogan kasabasında Rus ordusu tarafından öldürülen bir sivil bulundu.

10:40 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ortaklara, Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatlını hızlandırma çağrısında bulundu.

10:25 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" liderlerinin, Ukrayna'daki duruma yönelik endişe taşıdıklarını açıkladı.

09:55 Kolombiya'nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.

07:00 ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu.

05:00 Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) ilişkin Danışma Komitesi, Rusya'nın "azınlık haklarını" Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullandığını iddia ederek, bu durumu esefle karşıladığını belirtti.

04:00 Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarının arttığına işaret ederek Avrupa kıtasının alım gücünün düştüğünü söyledi.

03:30 Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı. Odessa kentinde yaşayan Ukraynalılar, "Yılan Adası" olayını resmeden yeni seri posta pulunu temin edebilmek için ana postanenin dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Pul, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi "Moskova"ya bakan bir Ukrayna sınır askerini gösteriyor.

02:00 Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini ve Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını açıkladı.

01:00 Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen 13 binden fazla savaş suçunun soruşturulduğunu açıkladı.

00:00 Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürdü.