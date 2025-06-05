Rusya noktayı koydu: İstanbul'a alternatif yok

İstanbul küresel diplomasinin çekim merkezi konumunu pekiştiriyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ikinci etabına da ev sahipliği yapan İstanbul'un bu rolü oynamaya devam edeceğine yönelik mesajlar paylaşılıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, Rus devlet ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin mekanı olmaya devam edeceğini belirtti.

YİNE İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

"İstanbul, belirli bir müzakere deneyiminin halihazırda biriktiği bir nokta. Bu nedenle, artık yeni bir mekan seçme konusu pratikte masada değil. Düşünmeye bile değmez" değerlendirmesinde bulunan Gruşko, Kiev ile Moskova arasında yapılması öngörülen üçüncü etap görüşmelerin de Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağına işaret etti.

ALTERNATİF ÖNERİLER SUNULMUŞTU

Daha önce ABD ve Ukrayna tarafından Vatikan gibi alternatif öneriler sunulmuştu.

İki taraf arasında ikinci tur görüşmelerde esir takası olmak üzere birkaç konu başlığında ilerleme sağlanmıştı. Tarafların bu ayın sonunda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

YENİ TUR TARİHİ BELİRLENECEK

Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur müzakerelerinin ne zaman düzenleneceğine ilişkin soruyu cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da iki tarafın hazırladığı memorandum taslaklarını birbirine teslim ettiğine dikkat çekti.

Peskov, "Bu taslakların değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç olduğu aşikar. Taraflar hazır olduğunda yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenecek" diye konuştu.

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