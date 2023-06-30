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Dünya

Rusya nükleer santraldeki varlığını azaltıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusların Zaporijya nükleer enerji santralindeki varlığını azalttığını iddia etti.

AA30 Haziran 2023 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Rusya nükleer santraldeki varlığını azaltıyor
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Bakanlığın İstihbarat Ana Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bulunan Rusya'nın kontrol ettiği Zaporijya nükleer santralindeki durum değerlendirildi.

Rusların santraldeki varlığını azalttığı ileri sürülen açıklamada, "Son bilgilere göre, işgal birliği yavaş yavaş santrali terk ediyor. Santrali ilk olarak Rusların santraldeki eylemlerini idare eden (Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi) Rosatom'un 3 personeli terk etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rosatom ile anlaşma imzalayan Ukraynalı çalışanlara da tahliye önerisinde bulunulduğu öneri sürülerek, "Alınan talimatlara göre onların 5 Temmuz'a kadar santralden ayrılmaları gerekiyor. Gidilmesi istenen yer işgal altındaki Kırım toprakları." değerlendirmesi yapıldı.

Zaporijya nükleer santralinin bulunduğu bölgede ve santralin uydu kenti Energodar'daki askeri devriye sayısının da giderek azaldığına işaret edilen açıklamada, "santralde kalan personele herhangi bir acil durumda Ukrayna'yı suçlama talimatı verildiği" ileri sürüldü.

Zaporijya nükleer santrali, geçen yılın mart ayından itibaren Rusya'nın kontrolünde bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralinde radyasyon sızıntısı içeren bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğini iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

  • Ukrayna Savunma Bakanlığı
  • Ruslar
  • Zaporijya nükleer enerji santrali

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