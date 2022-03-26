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Dünya

Rusya, nükleer silah kullanabileceği 4 durumu açıkladı

Rusya'nın eski başbakanı ve şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dmitry Medvedev, Rusya'nın dört durumda nükleer silah kullanabileceğini söyledi.

Star Gazetesi26 Mart 2022 Cumartesi 10:32 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:32
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın RIA haber ajansına konuşan Medvedev, Ukrayna'ya saldırı nedeniyle Rus şirketlerine yönelik Batı yaptırımlarının Moskova hükümeti üzerinde herhangi bir etkisi olabileceğine inanmanın, 'aptallık' olacağını söyledi.

Medvedev aksine, yaptırımların yalnızca Rus toplumunu konsolide edeceğini ileri sürdü.

"ŞU 4 DURUMDA NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİRİZ"

Medvedev, Rusya'nın nükleer güç kullanma olasılığına ilişkin soruya, "Ülkemizin bağımsızlığını, egemenliğini savunma kararlılığı konusunda, bağımsızlığımıza yönelik herhangi bir ihlale gerekli cevabı vermeye hazır olduğumuzdan kimse en ufak bir şüphe duymasın." şeklinde cevap verdi.

Dört durumda Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğini belirten Medvedev, kullanma gerekçelerini şöyle sıraladı:

Rusya, toprakları nükleer silah ile saldırıya uğrarsa nükleer silah kullanabilir.

Rusya'ya veya müttefiklerine karşı herhangi bir nükleer silah kullanılması durumunda da kullanabilir.

Rusya'nın kritik öneme sahip nükleer caydırıcı kuvvetlerinin altyapısına yönelik bir ihlal, taciz olması durumunda kullanabilir.

Rusya'ya veya müttefiklerine karşı bir saldırganlık eylemi durumunda, ülkenin varlığını tehdit edecek bir durumda da kullanılabilir.

Star Gazetesi

  • Dmitry Medvedev
  • Rusya
  • nükleer silah

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