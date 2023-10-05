Rusya o bölgede yeni üs kuruyor

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın 30 Eylül'de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, "Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rus Karadeniz Donanması'na ait pek çok geminin Sivastopol'den Novorossiysk'e konuşlandırılacağı iddia edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konunun Rusya Savunma Bakanlığına sorulması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Askeri birliklerimizin, gemilerimizin konuşlandırılmasıyla ilgili konular, elbette Savunma Bakanlığının yetkisinde olan konulardır. Bu konuyu yorumlayamam." şeklinde konuştu.

UKRAYNA, SİVASTOPOL'DEKİ RUS KARADENİZ DONANMASI'NA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol'deki Rus Karadeniz Donanması Karargahı'na 22 Eylül'de Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı sonucu Karadeniz Donanması'nın tarihi karargahının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Sivastopol'de Rusya'nın çıkarma gemisi "Minsk'e" ve Karadeniz Donanması'na yönelik "özel operasyon" gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AA muhabirinin saldırıyla ilgili sorusuna, "Bunun için İngiliz-Fransız 'Storm Shadow' havadan karaya füzeler kullanıldı. Bunlar, Londra tarafından tedarik ediliyor. Kullanılan taşıyıcılar ise Ukrayna'nın bu amaçlar için dönüştürülmüş Mig-29 ve Su-24 ön cephe uçaklarıdır." cevabını vermişti.

GÜRCİSTAN'DAN, KARARA TEPKİ

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni bir üs kurması kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan, sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığına yönelik konuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Abhazya'nın Gürcistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sokhumi'deki Rus işgal rejiminin, Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarına ek bir Rus askeri üssü yerleştirilmesi ve Gürcistan'ın ayrılmaz bölgesi olan Abhazya'nın, Rusya'nın başlattığı entegrasyon süreçlerine dahil edilmesi yönündeki açıklamalarından endişe duyuyoruz."

Rusya'nın, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini yasadışı olarak işgal ettiği kaydedilen açıklamada, Rus donanmasına ait bir yeni üssün kurulması kararının, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik işgal politikasını meşrulaştırma amacıyla atılan bir adım olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'na, 12 Ağustos 2008'de Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasına uyma çağrısı yapılarak, "Uluslararası toplum Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

BJANİA'NIN AÇIKLAMASI

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtmişti.

Anlaşmanın 30 Eylül'de yapıldığı bilgisini paylaşan Bjania, "Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.