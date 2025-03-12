Rusya, Odessa'da buğday taşıyan sivil bir gemiyi hedef aldı

Sybiha X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentindeki limana füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, Cezayir'e buğday taşıyan bir sivil geminin hedef alındığını aktaran Sybiha şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Odessa limanında Cezayir'e buğday taşıyan bir sivil gemiyi vurdu. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli vatandaşların ailelerine başsağlığı dileriz. Bu, küresel gıda güvenliğine ve deniz emniyetine yönelik bir saldırıdır. Bu, savaşın Cezayir, Suriye ve diğer ülkelere ne kadar yakın olduğunu göstermektedir."

Ukrayna basınına göre, dün gece yapılan saldırıda gemideki mürettebatın 4 yabancı üyesi hayatını kaybetti.