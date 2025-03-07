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Dünya

Rusya: OPEC+ petrol üretimini kısabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'nın talep nedeniyle üretimini artıracağını belirterek, 'Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz.' dedi.

AA7 Mart 2025 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Rusya: OPEC+ petrol üretimini kısabilir
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Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC+'nın nisanda üretimi artırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.

Üretim artışının mevsimsel etkiler nedeniyle yapılacağını belirten Novak, "Petrol ürünlerine ilkbahar ve yaz aylarında yüksek talep geliyor. Bu nedenle talebin artmasıyla, üretimi artırma fırsatı ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Novak, petrol piyasalarının OPEC+'nın üretimi artırma planlarını fiyatladığını ve bu nedenle fiyatlarda dalgalanmalar yaşanmadığını söyledi.

Petrol piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulayan Novak, "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz." dedi.

  • Piyasa Dengesi
  • Petrol Üretimi
  • OPEC

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