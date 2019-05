Rusya ordusu nasıl besleniyor?

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov, Argumentı i faktı gazetesine verdiği demeçte Rusya ordusundaki askerlerin nasıl beslendiğini açıkladı.

Bulgakov’a göre, ‘tuşenka’ olarak bilinen konserve et ve türevleri artık askerlere verilmiyor.

Bulgakov “Tuşenka ve diğer et karışımlı konserveler eskiden askeri mutfakla özdeşleşse de artık sadece sivil hayatta kaldı” dedi.

Askerlerin farklı farklı yiyecekler tüketmesi gerektiğini belirten Bulgakov “Sözgelimi ben greçka (karabuğday) seviyorum ama üç gün sonra herkes aynı şeyi yemekten bıkar. Bu patates ya da istiridye için de aynı” dedi.

İSTİRİDYE VERİLİYOR MU?

Askerlere istiridye verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Bulgakov “Kolay bozulur bir şey olduğu için istiridyeye izin verilmiyor” ifadesini kullandı.

Bulgakov, her gün için ayrı bir yiyecek verildiğini, askerlerin aldığı gıdaların fiziksel yüke göre değiştiğini ifade etti. Bulgakov “Pilotlara ayrı, denizaltı mürettebatına ayrı, dağlarda görev yapan özel kuvvetlere ayrı yemek veriliyor” dedi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya ordusunun nasıl beslendiği konusu her zaman bir tartışma konusuydu. Kaynak eksikliği bazı birimlerdeki askerlerin ağırlıklı olarak tahıl ve et konservesi ile beslenmesine yol açtı. Gıdalar her zaman en iyi kalite değildi, bu da toplu zehirlenme vakalarını gündeme getiriyordu.

(Sputnik)