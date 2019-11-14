Rusya Orta Asya'ya 1 Aralık'ta S-300PS sistemleri yerleştiriyor

Merkez Askeri Bölge Komutanı (CVO) General Alexander Lapin, Rusya'nın Tacikistan'daki Rus askeri üssüne 1 Aralık'ta S-300PS hava savunma sistemleri konuşlandıracağını açıkladı.

Lapin, "S-300PS sistemleriyle donanmış hava savunma füze taburu, 1 Aralık'ta pilot muharebe görevini üstlenecek. Kasım ayının bitiminde konuşlandırması planlanan ekipmanlar için, alan düzenlemesi sürüyor.'' dedi.

Rusya, Tacikistan'daki ilk S-300PS konuşlandırmasını 26 Ekim'de 201. Rus askeri üssünde gerçekleştirdi. Konuşlandıran sistemler komuta, rampalar, radar, rehberlik sistemlerinin yanı sıra destekleyici araçlarla birlikte yaklaşık 30 ekipman parçasından oluşuyordu.

Sistemlerin ana görevinin 201. askeri üssün tesislerini havadan gelecek saldırılara karşı korumak ve Orta Asya Güvenlik Bölgesi hava sahasını Tacikistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri birimleri ile birlikte koruma olduğu belirtilmişti.

Tacikistan'da konuşlandırılan 201. askeri üs, Rusya'nın sınırlarının ötesindeki en büyük askeri tesis. Duşanbe ve Bohtar şehirlerini kapsayan bir alanda bulunan üs, Ekim 2012'de imzalanan anlaşma gereği 2042'ye kadar Tacikistan'da kalacak.