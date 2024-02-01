Rusya: Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki gelişmeler petrol piyasalarını etkiliyor

Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu çerçevesinde bugün yapılan komite toplantısını Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

OPEC+ grubu nezdinde uygulanan üretim kısıntılarını takip ettiklerini dile getiren Novak, "Ülkelerin OPEC+ taahhütlerini yerine getirmesini dikkatle izlemeye devam etmeye karar verdik. Ayrıca piyasanın durumunu da gözden geçirdik ve yakından takip etme konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

Petrol piyasasındaki mevcut durumun istikrarlı olduğunu belirten Novak, "Durumu izlemeye devam edeceğiz ve gerekirse, ihtiyaç halinde piyasayı istikrara kavuşturmak için ek kararlar almaya devam edeceğiz." dedi.

Novak, Orta Doğu ve Kızıldeniz'de artan gerginliği petrol piyasalarına etkisini değerlendirerek, "Elbette şu anda Orta Doğu'da yaşananlar piyasa üzerindeki en büyük etkiyi yaratıyor. Sonrasında Kızıldeniz'deki durum da etkiliyor. Günümüzde ticari ilişkiler, nakliye ve lojistik zincirleri önemli ölçüde değişti, bu da diğer şeylerin yanı sıra navlun maliyetini ve tanker tedarikini de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Petrol talebini ağırlıklı olarak küresel ekonomik durumun etkilediğini anlatan Novak, "ABD ekonomisi şu anda büyüyor, ancak Avrupa'nın ekonomik büyümesinde durgunluk tehlikesi var. Çin ve Hindistan gibi gelişen ekonomileri yakından takip ediyoruz çünkü bu ülkeler enerji kaynaklarının ana tüketicileri arasında yer alıyor." dedi.