Rusya petrol üretimini bu yıl yüzde 2.2 artırdı

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretimini artırdığını söyledi.

Novak, "Yılın 11 ayında yüzde 2,2 artışla 488 milyon ton petrol ürettik." dedi.

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda bugünden itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulamaya başladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yanıt verileceğini bildirmişti.

Novak, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını söylemişti.