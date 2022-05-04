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Dünya

Rusya petrolünü nisanda yüzde 33 indirimle sattı

Rus Ural petrolünün varil fiyatı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 20,8 düşerek 70,5 dolara gerilerken, Brent türü ham petrole kıyasla da yüzde 33 daha ucuz fiyattan satıldı.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
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Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ural petrolünün nisanda varil başına 70,5 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Böylelikle, martta ortalama 89 dolar olan Ural petrolünün fiyatı nisanda yüzde 20,8 gerilerken, söz konusu dönemde ortalama 105 dolardan işlem gören Brent petrole kıyasla da 33 daha düşük fiyattan işlem gördü.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken Avrupa Birliği de Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırım uygulamayı planlıyor.

Çok sayıda Batılı enerji şirketi de Rusya ile petrol ticaretini durdurma kararı almıştı.

Rus yetkililer, Batılı ülkelerin söz konusu adımları nedeniyle özellikle Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırmak istiyor.

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