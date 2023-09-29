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Dünya

Rusya plakalı araçların Norveç'e giriş çıkışı yasaklanıyor

Norveç yönetimi, gelecek haftadan itibaren Rusya plakalı binek araçların ülkeye giriş çıkışını yasaklayacağını duyurdu.

AA29 Eylül 2023 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Rusya plakalı araçların Norveç'e giriş çıkışı yasaklanıyor
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NATO üyesi Norveç'te hükümet, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırım kapsamında Rusya plakalı binek araçların ülkeye giriş çıkışını yasakladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, yasağa ilişkin yaptığı açıklamada, "Norveç, Rusya'nın saldırıları karşısında müttefikleri ve benzer düşündükleri ile birlikte hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Buna göre, Rusya ile yaklaşık 198 kilometre uzunluğunda sınır paylaşan Norveç, 2 Ekim gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yasak kapsamında, 9 ve daha az koltuk kapasiteli binek araçların ülkeye giriş çıkışını durduracak.

Rusya'da kalıcı ikameti olan Norveç vatandaşları ve aile üyeleri, hastalık, ölüm ve cenaze gibi durumlarda yasaktan muaf tutulacak.

Rusya plakalı minivan ve otobüsler, iki ülke arasındaki tek geçiş noktası olan Storskog kasabasından geçişlerine devam edecek.

AB Komisyonu'nun 8 Eylül tarihli kararı ile Rusya Federasyonu'na kayıtlı binek araçların Estonya, Latviya, Litvanya, Finlandiya, Polonya'nın da içinde olduğu 27 üye ülkenin sınırından geçişi engellenmişti.

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