İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5485
  • EURO
    18,3862
  • ALTIN
    1016.75
  • BIST100
    3442.54
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya rakamları paylaştı: 200 bini aşkın kişi silahaltına alındı
Dünya

Rusya rakamları paylaştı: 200 bini aşkın kişi silahaltına alındı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında 200 binden fazla kişinin silahaltına alındığını bildirdi.

AA4 Ekim 2022 Salı 14:20 - Güncelleme:
Rusya rakamları paylaştı: 200 bini aşkın kişi silahaltına alındı
ABONE OL

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya'da geçen ay ilan edilen kısmi seferberlik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seferberlik sürecinin devam ettiğini belirten Şoygu, "Bugüne kadar 200 binden fazla kişi silahaltına alındı." dedi.

Bunların arasında gönüllülerin de bulunduğu bilgisini paylaşan Şoygu, orduya çağrılanların Rusya'nın 80 poligonunda ve 6 askeri eğitim merkezinde eğitim gördüğünü aktardı.

"Askerler, gerekli eğitimi aldıktan sonra savaş alanına gönderilmelidir." diyen Şoygu, seferberlik sürecinin kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da zorunluk askerlik celp döneminin kasımda başlayacağını kaydeden Şoygu, söz konusu dönemde 120 bin kişinin askere alınacağını kaydederek "Askere alınanlar, özel askeri operasyonda yer almayan birliklere gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.