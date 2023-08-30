Rusya resmen Türkiye'yi tercih etti! İhtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderilmesini görüşeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Bu projenin Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'ne en yakın alternatif olduğunu düşünüyoruz.

Sergey Lavrov ve Hakan Fidan, Ukrayna savaşını, esir takaslarını ve Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğini görüşecek."