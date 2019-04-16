Rusya S-300'leri Hazar kıyısında ateşledi

Rus ordusu, 300 askerle gerçekleştirdiği hava savunma tatbikatında kullanılan S-300 hava savunma sistemlerini hedeflere ateşledi.

Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgi ve görüntülerde Hazar Denizi kıyısındaki Astrakhan Bölgesi’ndeki bir tatbikat sırasında bölgeye konuşlandırılan birkaç S-300 bataryasından çok sayıda füze gökyüzündeki hedeflere doğru yol alıyor.

1960'ların sonlarında geliştirilen S-300, yıllar içinde birçok yenilik ve değişiklik geçirdi. Yeni modern S-300'ler kullanılan füzenin türüne bağlı olarak, 195 km'ye (121 mil) kadar olan hedefleri yok edebilir.