Slutsky, RT TV Channel´a verdiği röportajda, Türkiye´ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin `ilk hamle´ olduğunu belirterek, "Türkiye ilk hamle. Rusya´dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.