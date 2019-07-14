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Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu´yla işbirliğimiz devam edecek

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Rus cephanesinin bölgeye teslimatı kapsamında Rusya´nın Orta Doğu´yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.

  • DHA
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Slutsky, RT TV Channel´a verdiği röportajda, Türkiye´ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin `ilk hamle´ olduğunu belirterek, "Türkiye ilk hamle. Rusya´dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

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