Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu´yla işbirliğimiz devam edecek
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Rus cephanesinin bölgeye teslimatı kapsamında Rusya´nın Orta Doğu´yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.
- DHA
Slutsky, RT TV Channel´a verdiği röportajda, Türkiye´ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin `ilk hamle´ olduğunu belirterek, "Türkiye ilk hamle. Rusya´dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.