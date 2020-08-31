Rusya Sağlık Bakanı Muraşko duyurdu! Sputnik V aşısı halka ilk olarak Kasım-Aralık ayında uygulanacak

DHA 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:33 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:33

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşının Kasım-Aralık aylarında halka vurulmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Muraşko, aşıların Rusya’nın farklı bölgelerine olan sevkiyatın Eylül ayında başlanacağını belirtti.

AŞI ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI

Moskova yönetimi, koronavirüse karşı aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını, isteğe bağlı olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşının yapılmasının isteğe bağlı olacağını söylerken, kendisi koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış olduğu için aşı olmayacağını ifade etmişti. Putin, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya’da, dünyada koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.