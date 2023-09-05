İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8264
  • EURO
    28,8707
  • ALTIN
    1669.16
  • BIST100
    8160.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya saldırı amaçlı İHA'ları Moskova'da imha etti
Dünya

Rusya saldırı amaçlı İHA'ları Moskova'da imha etti

Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı gerçekleştirmeyi amaçlayan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Moskova, Kaluga ve Tver bölgelerinde düşürüldüğü bildirildi.

AA5 Eylül 2023 Salı 09:01 - Güncelleme:
Rusya saldırı amaçlı İHA'ları Moskova'da imha etti
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev'in gece ve sabah saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Saat 03.00 sularında hava savunma sistemi tarafından bir İHA'nın Kaluga bölgesinde imha edildiği aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da Moskova bölgesinin İstrinskiy ilçesi semalarında yok edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait başka bir İHA'nın Tver bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu bölgelerde düşürülen İHA'ların Moskova'ya saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

İlk belirlemelere göre Moskova bölgesinin İstrinskiy ilçesinde İHA parçalarının düşmesi sonucu bir konut dışı tesisin hasar gördüğünü kaydeden Sobyanin, Tver ve Kaluga bölgelerinde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini bildirdi.

  • Moskova İHA düşürme
  • Ukrayna saldırısı
  • Rusya saldırı
  • Ukrayna İHA
  • Moskova düşürme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.