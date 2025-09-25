İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4863
  • EURO
    48,4576
  • ALTIN
    5003.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te en geniş ilerleme sağlandı
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te en geniş ilerleme sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun 1 Ocak'tan bu yana Ukrayna'da 4 bin 714 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını, 205 yerleşimin de Rus güçlerinin eline geçtiğini duyurdu.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te en geniş ilerleme sağlandı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyona" devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlı eylemleri sonucunda 1 Ocak-25 Eylül tarihlerinde 4 bin 714 kilometrekare alan kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bunun 3 bin 308 kilometrekaresinin Donetsk, 205 kilometrekaresinin Luhansk, 542 kilometrekaresinin Harkiv, 261 kilometrekaresinin Zaporijya, 223 kilometrekaresinin Sumi, 175 kilometrekaresinin de Dnipropetrovsk bölgelerinde ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, aynı tarihlerde Ukrayna'da 205 yerleşim biriminin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi paylaşıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eskişehir'de feci kaza! Ara sokaktan çıkan otomobil dehşet saçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.