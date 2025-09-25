Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te en geniş ilerleme sağlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyona" devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlı eylemleri sonucunda 1 Ocak-25 Eylül tarihlerinde 4 bin 714 kilometrekare alan kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bunun 3 bin 308 kilometrekaresinin Donetsk, 205 kilometrekaresinin Luhansk, 542 kilometrekaresinin Harkiv, 261 kilometrekaresinin Zaporijya, 223 kilometrekaresinin Sumi, 175 kilometrekaresinin de Dnipropetrovsk bölgelerinde ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, aynı tarihlerde Ukrayna'da 205 yerleşim biriminin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi paylaşıldı.