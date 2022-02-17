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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'takiler dahil, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan tüm askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere döneceklerini bildirdi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:25
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, tatbikatlarını tamamlayan ilk birliklerin askeri üslerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Belarus ile Rusya arasında devam eden ortak tatbikat kapsamında 17 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacağını kaydeden Konaşenkov, "Tatbikatların tamamlanmasından sonra tüm Rus askeri birimleri her zaman olduğu gibi daimi üslerine geri dönecek." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamasına rağmen Batılı yetkililer söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını savunuyor.

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