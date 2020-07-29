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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Finlandiya'nın 'Su-27 sınır ihlali yaptı' iddiasına yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetlerine ait dört Su-27 savaş uçağının Karelya'dan Kaliningrad bölgesindeki bir askeri havaalanına planlı uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:58
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Bakanlığın açıklamasında, savaş uçakları pilotlarının hava trafik kontrol noktaları ile sürekli iletişim halinde olduğu ve uçuşun önceden belirlenmiş rotada gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak “Uçuş, hava sahasının kullanımıyla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak, objektif kontrol araçlarının da teyit ettiği gibi, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirildi” denildi.

Daha önce Finlandiya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğine dair şüpheler bulunduğunu belirtmişti. Olay, Finlandiya sınır muhafızları servisi tarafından soruşturuluyor.

Helsinki daha önce de birçok kez Moskova’yı ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı defalarca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli uçakların Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi semalarında uluslararası kurallara uygun olarak düzenli uçuşlar gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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