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Dünya

Rusya Sayıştayı: Yoksulluk sınırı altındaki Rusların yüzde 20'si sosyal destekten mahrum

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksandr Kudrin, yoksulluğun odaklandıkları ana konu olduğunu belirterek, 'Yoksulluk sınırı altında yaşayan Rusların yüzde 20'sinden fazlası hiçbir sosyal destek kapsamında değil.' dedi.

31 Mart 2021 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:30
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Kudrin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yoksulluk sınırında yaşayanların oranını 2030'a kadar mevcut yüzde 13,2'den yüzde 6,6'ya düşürülmesine" yönelik talimat verdiğini hatırlattı.

Rusya Sayıştayı olarak bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktaran Kudrin, "Dikkatimizin odak noktası yoksulluğun azaltılmasıdır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan Rusların yüzde 20'sinden fazlası hiçbir sosyal destek kapsamında değil." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çocuklu ailelere yönelik hükümet desteklerinin yoksulluk konusunda yardımcı olduğunu ifade eden Kudrin, "Bu önlemler olmasaydı yoksulluk oranı yaklaşık yüzde 2 daha fazla olurdu. Ancak Putin'in belirlediği göstergelere ulaşmak için ilave önlemlere ihtiyaç var." diye konuştu.

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