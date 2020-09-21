AA 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:50

Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyanın daha önce görmediği" silahlara sahip oldukları yönündeki açıklamasını değerlendiren Ryabkov, "Rusya, silah yarışını kazanmaya çalışmadan kendisi ve müttefiklerinin güvenliğini etkin şekilde sağlıyor. Silah yarışına sürüklenmemize izin vermeyeceğiz." dedi.

Ryabkov, bazı Rus silahlarının ABD'nin geliştirdiği silahlardan üstün olduğunu savundu.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusuna da değinen Ryabkov, ABD'nin bu anlaşmayı uzatmak için Rusya'ya koştuğu şartları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ryabkov, "Bunların hepsi, herhangi bir anlaşmanın yapılması şansını azaltan ültimatom yöntemleridir. Seçenek ABD'nindir. Top tamamen Amerikan tarafında. Ya ültimatomlardan vazgeçecekler ve anlaşmayı imzalayacağız ya da bu anlaşma olmayacak." şeklinde konuştu.

- "ABD'NİN YAPTIRIMLARINDAN KORKMUYORUZ"

ABD'nin İran ile silah konusunda anlaşmalar yapan ülkelere olası yaptırımlarına ilişkin Ryabkov, şunları kaydetti:

"İran ile iş birliğimiz çok yönlüdür. Askeri teknik alanındaki iş birliği, tarafların ihtiyaçları ve hazırlık durumuna göre sakin şekilde devam edecek. ABD'nin yaptırımlarından korkmuyoruz. Onlara alıştık. Bu, söz konudaki pozisyonumuzu etkilemeyecek."

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa da değinen Ryabkov, ABD ile bu konuda büyükelçilikler düzeyinde diyaloğu sürdürdüklerini ifade etti.