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Dünya

'Rusya sorumsuz davranışları derhal terk etsin'

İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah nitelikleri taşıyan bir nesne gönderdiği suçlamasında bulundu.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 19:48 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:51
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İngiliz Sky News'in haberinde, İngiltere ve Amerika'nın, Rusya'nın uydu denemelerinden derin endişe duyduğu bildirildi.

İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terk etmesi uyarısında bulundu.

Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.

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