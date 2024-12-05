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Dünya

Rusya, St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatacak

Rusya, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı. Konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, 'Moskova, ileride de dostça olmayan adımlara sert önlemler alacak.' ifadelerini kullandı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Rusya, St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonya'nın, 30 Kasım'da Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Buna karşılık olarak Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun 10 Ocak 2025'ten itibaren kapatılacağı belirtilen açıklamada, buna dair Polonya tarafına nota iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mütekabiliyet gereği Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğundaki 3 diplomatın da "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve aynı tarihe kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

Polonya yönetiminin son yıllarda Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediği belirtilen açıklamada, "Moskova, ileride de dostça olmayan adımlara sert önlemler alacak." ifadesine yer verildi.

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