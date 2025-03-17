Rusya: Stepovoye yerleşim yerini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Dnepr Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinin Stepovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 159 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) eğitim merkezine, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 658 uçak, 283 helikopter, 47 bini aşkın İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 303 tank ve zırhlı araç, 1529 çok namlulu roketatar, 22 bin 625 obüs ve havan topu ile 32 bin 989 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 22 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.