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Dünya

Rusya, Süveyş Kanalı'nın alternatifi olacak Arktik Deniz'i olduğunu söyledi

Rusya, Süveyş Kanalı'nda oluşan krizin tekrar yaşanmaması için alternatif olarak Arktik deniz yolunun olduğunu söyledi.

Star.com.tr26 Mart 2021 Cuma 20:19 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 20:37
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Rusya'nın enerji şirketi Rosatom, Salı gününden bu yana tamamen kapanan Süveyş Kanalı'na Arktik denizinin altarnatif olabileceğini söyledi.

Küresel ticaret için hayati öneme sahip olan Süveyş Kanalı'nı 400 metrelik Konteyner gemisinin kapatması üzerine tüm dünya Süveyş'in alternatifini düşünmeye başladı. Yaşanan olay Süveyş'in kapatılmasının büyük bir sorun olacağını ve artacak olan nakliye maliyetlerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi.

Süveyş Kanalı'nın kapatılması halinde Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması konusunda derin endişeleri uyandı.

Rusya'nın enerji şirketi Rosatom yaşanan krizin hemen ardından Rusya'nın Arktik deniz rotasını uygulanabilir bir alternatif olarak görmek için üç neden olduğunu bildiren bir tweet serisi paylaştı.

Rusya son yıllarda Kuzey Deniz Rotası'nın geliştirilmesinin devlet için stratejik önceliklerden birine dönüştürdü.

Ocak ayında, Rusya Çevre Bakanı Kobylkin tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın en kuzeyindeki karasularında kargo taşımacılığının 2024'te 80 milyon tonu aşacağı iddia edildi

Star.com.tr

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