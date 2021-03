Rusya'nın enerji şirketi Rosatom, Salı gününden bu yana tamamen kapanan Süveyş Kanalı'na Arktik denizinin altarnatif olabileceğini söyledi.

Küresel ticaret için hayati öneme sahip olan Süveyş Kanalı'nı 400 metrelik Konteyner gemisinin kapatması üzerine tüm dünya Süveyş'in alternatifini düşünmeye başladı. Yaşanan olay Süveyş'in kapatılmasının büyük bir sorun olacağını ve artacak olan nakliye maliyetlerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi.

Süveyş Kanalı'nın kapatılması halinde Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması konusunda derin endişeleri uyandı.

Rusya'nın enerji şirketi Rosatom yaşanan krizin hemen ardından Rusya'nın Arktik deniz rotasını uygulanabilir bir alternatif olarak görmek için üç neden olduğunu bildiren bir tweet serisi paylaştı.

Thread: reasons to consider Northern Sea Route as a viable alternative to the Suez Canal Route



1. Way more space to draw peculiar pictures using your giant ships https://t.co/SqcMmlC0K8