Rusya tarih vererek duyurdu: Taraflar İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turunda tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Taraflardan peş peşe gelen açıklamalarda, İstanbul'un ilk turdaki gibi ikinci turda da barış görüşmelerine ev sahipliği yapması gerektiği iletildi.

RUSYA İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH VERDİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Vassily Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürme kararlılığını vurgulayarak, 2 Haziran'da İstanbul'da yeni bir görüşme turu önerdi.

BMGK Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuşan Nebenzya, "Ukrayna ile doğrudan müzakerelere devam etmekte kararlıyız. 2 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelme teklifimizi karşı tarafa ilettik." dedi.

MUTABAKAT METNİ HAZIRLANDI

Ateşkes görüşmeleri kapsamında Rusya, belirli şartları içeren teklifi Ukrayna tarafına sunacak.

"SÜRECE VERDİĞİ KATKIDAN ÖTÜRÜ TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Türkiye'ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.