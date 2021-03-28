İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2021 Pazar / 15 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovakya Başbakanı İgor Matovic istifa kararı aldı
Dünya

Slovakya Başbakanı İgor Matovic istifa kararı aldı

Slovakya'da, Başbakan İgor Matovic'in, diğer koalisyon ortaklarıyla görüşmeden Rus aşısını alma kararının ardından başlayan sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Ülkede, 4 partili koalisyon hükümeti içindeki gerginlik sürerken Başbakan Matovic, koalisyon içindeki sorunların giderilmesi için, partisinden Ekonomi Bakanı Eduard Heger'in başbakanlık görevine getirilmesi koşuluyla istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

AA28 Mart 2021 Pazar 23:37 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 23:41
ABONE OL

Başbakan Matovic, basına yaptığı açıklamada, partisi OLANO'dan (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi) Ekonomi Bakanı Heger'in başbakan yapılması koşuluyla istifa edeceğini, kendisinin ise Ekonomi Bakanlığı görevini üstleneceğini ifade etti.

İktidardaki 3 parti, Matovic'in önerisini kabul ederek, koalisyonun sürdürüleceğini bildirdi.

- Gerginlikler Rus aşının alınmasıyla tırmandı

Ülkede OLANO, SME-RODİA (Biz Aileyiz), SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) ve ZA LUDİ (Halk İçin) partilerinden oluşan 4'lü koalisyon hükümetinde uzun zamandır süren gerginlikler, Başbakan Matovic'in, iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmeden Rus aşısını alma kararı almasıyla zirve yaptı.

ZA LUDİ Partisinden olan Çalışma, Gençlik ve Aile Bakanı Milan Krajniak, istifa ederek Başbakanın Rusya ile yaptığı anlaşma nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra SAS Partisinden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Sulik istifa etti.

Matovic, koalisyon ortaklarının tepkisi üzerine, koalisyon ortaklarının halihazırda bulundukları bakanlıklardan istifa etmeyi kabul etmesi durumunda, ülkede istikrarın korunabilmesi için görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.