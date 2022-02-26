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Dünya

Rusya, Topol-M sevk ediyor! Böyle görüntülendi

NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 07:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:31
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO tarafından toplantı düzenlendi. Rusya'ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO'nun, Rusya'ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.

Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti.

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