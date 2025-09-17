Rusya: Trump'ı Moskova ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna krizine dair yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Ukrayna krizine değinerek, Kiev yönetiminin savaşı sürdürme yönünde yaklaşım sergilediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Alaska'daki zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri Kiev yönetimine ilettiğini aktaran Lavrov, "Anladığımız kadarıyla Kiev yönetimi, bu değerlendirmeleri reddediyor. Bununla birlikte Kiev'in ABD yönetiminin çözüme yönelik yaklaşımını her türlü sabote etmeye çalıştığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını eleştirerek, "Hem Avrupalılar hem de Ukrayna yönetimi, Trump'ı barışı sağlama girişimlerinden vazgeçmeye, Rusya ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Esasen (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşını Trump'ın savaşına dönüştürmek için çabalıyorlar. Avrupa Birliği (AB) ile NATO da aynı çizgiyi izliyor. Onlar da krizin barış çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almak istediğine dikkati çeken Lavrov, "Müzakere masasında yerleri yok." dedi.

Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da askeri birlikleri konuşlandırma niyetinde olduğuna işaret ederek, "Bunlar, meşru askeri hedef olarak kabul edilecek." diye konuştu.

Kiev'in Rusya'yı Ukrayna'da sivil altyapı ve sivillere yönelik saldırı düzenlemekle suçladığına değinen Lavrov, bunun doğru olmadığını savundu.

- "BATI, FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASINI ÖNGÖREN KARARI İHLAL EDİYOR"

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğini tarafsızlık ilkesini ihlal etme konusunda eleştirerek, şunları kaydetti:

"Maalesef son yıllarda bu ilkenin ciddi şekilde ihlal edildiğini görüyoruz. BM Şartı'nın 25. maddesinde tüm üye devletlerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymasını öngören ilke de çiğnendi. Batı, Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören karar dahil BMGK'nin diğer kararlarını ihlal ettiği gibi bu ilkeyi de ihlal ediyor."