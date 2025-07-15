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Dünya

Rusya: Trump'ın ültimatomunu umursamadık

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump'ın kendilerine “seyirlik ültimatom” verdiğini belirterek, “Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı.” ifadelerini kullandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 09:47 - Güncelleme:
Rusya: Trump'ın ültimatomunu umursamadık
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump'ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Trump'ın tehdidini dünyanın merakla beklediğini belirten Medvedev, "Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

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