İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
Dünya

Rusya: Türk ve Rus heyet mutabakata vardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerin Suriye'nin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

29 Şubat 2020 Cumartesi11:36 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:28

Bakanlıktan, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara’daki müzakerelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin 4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli memorandumların tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde durumun kalıcı bir şekilde dengelenmesi için somut adımları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken, sahadaki gerilimin azaltılmasında, ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında, burada ihtiyacı olan herkese acil insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldılar.” ifadeleri kullanıldı.

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Türkiye'ye 'İdlib' desteği
Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu
Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Rejimin hava üssü yerle bir edildi
Rejimin hava üssü yerle bir edildi

Rejimin hava üssü yerle bir edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.