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Dünya

Rusya: Ukrayna 1000 askerini takas etmeyi reddediyor

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini dile getirdi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna 1000 askerini takas etmeyi reddediyor
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Medinskiy, Telegram kanalı üzerinden, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir asker değişim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı takas sürecini yavaşlatmakla eleştiren Medinskiy, "Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor. Bu nedenle 2. tur değişim süreci zor gerçekleşti, 3. tur değişim ise başlamadı bile." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERLER

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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