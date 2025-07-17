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Dünya

Rusya-Ukrayna arasında cenaze değişimi yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde bin Ukraynalı askerin cenazesinin 19 Rus askerin cenazesi ile takas edildiğini bildirdi.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna arasında cenaze değişimi yapıldı
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Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak, bugün Ukrayna'ya 1000 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cenazesi teslim edildi. Bizim savaşçılarımızdan ise 19 cenaze alındı. Hepsi kendi topraklarında huzur içinde yatacaklar" dedi.

Esir takasına ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu takas, Haziran ayında İstanbul'da yapılan 2. barış görüşmelerinde kararlaştırılan anlaşmanın parçası" denildi.

Rus resmi haber ajansı TASS'ın müzakere heyetinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya, Ukrayna'ya 3 bin askerin cenazesini teslim edecek. Kaynak, bugün yapılan bin cenazenin tesliminin bu sürecin tam olarak başladığı anlamına geldiğini söyledi.

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