Rusya-Ukrayna arasında esir değişimi: 193 asker serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 193 Rus askerinin geri alındığı, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 193 esir askerin verildiği belirtildi.

Rus askerlerinin halihazırda Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardım aldığı aktarılan açıklamada, tüm Rus askerlerinin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık tesislerine nakledileceği aktarıldı.

Açıklamada, esir takasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabulucu rol oynadığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile gerçekleşen esir takası sonucu 193 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Takas edilen Ukraynalı askeri personelin ordunun farklı birimlerinde görev yaptığını aktaran Zelenskiy, "Aralarında, Rusya'nın haklarında suç duyurusunda bulunduğu kişiler ve yaralılar da var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm esirlerin evlerine geri getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek "Her birini hatırlıyoruz ve insanlarımızın Rus esaretinden evlerine dönmesi için her gün çalışmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle 11 Nisan'da karşılıklı 175 esir askerin takası gerçekleşmişti.