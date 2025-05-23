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Dünya

Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin takas edildiğini bildirdi.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna arasında esir takası
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."

Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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