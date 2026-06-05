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Dünya

Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna, 185'er askeri personel takasını gerçekleştirdi.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna arasında esir takası
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Rusya Ukrayna arasında Mayıs ayının başında ABD liderliğinde varılan 3 günlük ateşkes kapsamında bin mahkumun takas edilmesi anlaşması çerçevesinde ikinci kez takas gerçekleştirdi. Rusya ve Ukraynalı yetkililer, iki ülke arasında 185'er askeri personelin karşılıklı olarak teslim edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri getirilen Ukraynalıların çoğunun 2022'den beri Rusya'da alıkonduğunu söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın bir sivili de Ukrayna'ya teslim ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, daha önceki takas turlarına aracılık eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün gerçekleşen takasa da aracılık ettiğini belirtti.

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