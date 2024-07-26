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Dünya

Rusya: Ukrayna askeri sanayi tesisleri, zırhlı araçların üretimi ve onarımını yapan yerleri vurduk

Rusya'dan Ukrayna savaşına ilişkin yapılan açıklamaya göre, son bir haftada Rus ordusunun 33 grup saldırısıyla Ukrayna'da askeri teçhizat üreten ve bunlara enerji sağlayan tesislerin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğu ifade edildi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna askeri sanayi tesisleri, zırhlı araçların üretimi ve onarımını yapan yerleri vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da 20 Temmuz-26 Temmuz arasında gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'ya yönelik son bir haftada grup saldırıları yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 33 grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda barut üretimi yapan Ukrayna askeri sanayi tesisleri, zırhlı araçların üretimi ve onarımını yapan yerler ile bunlara enerji sağlayan altyapı tesisleri vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyla Ukrayna'ya ait İHA montaj atölyeleri, mühimmat depoları, füze ve topçu silahları, askeri teçhizat ve personelin bulunduğu askeri trenler ve yabancı paralı savaşçıların geçici dağıtım noktalarının da vurulduğu belirtilen açıklamada, bir haftada 63 Ukraynalı askerin de muharebe hattında teslim olduğu bildirildi.

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