Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump'a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump'a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

TRUMP: BÜYÜK İLERLEME SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ZELENSKİ: ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ RUSYA ARTIK ATEŞKESE DAHA YATKIN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkes konusunda ABD ve Ukrayna'yı "kandırmaması" gerektiğini kaydederek, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın." ifadesini kullandı.

Zelenski, paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün ülkesinin Sumi bölgesinde cephe hattında incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenski, savaşla ilgili gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Putin ile Witkoff'un bugün Moskova'da düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu hatırlatan Zelenski, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zelenski, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın. Ama asıl önemli olan, ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi." dedi.

Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunacağını kaydeden Zelenski, "(Ateşkes konusunda) Müttefiklerimize, Ukraynalı yetkililer ile güvenlik danışmanlarının yakın gelecekte, pozisyonumuzu, ortak tutumumuzu ve ortak görüşümüzü belirlemek için görüşmelerin yapılmasını önerdik." ifadelerini kullandı.