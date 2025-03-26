Rusya: Ukrayna enerji altyapısına saldırılarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Kursk ve Bryansk'taki elektrik altyapılarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığına işaret edilerek Kırım'daki bir doğal gaz deposuna da İHA saldırısının yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıların ABD ile varılan, enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören anlaşmaya rağmen yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya'nın sivil enerji altyapısına zarar vermeye devam ederken Rus-Amerikan anlaşmalarını bozmak için elinden geleni yapıyor." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.