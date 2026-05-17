  Rusya-Ukrayna geriliminde artıyor... Zaporijya Nükleer Santrali'ne topçu saldırısı
Dünya

Rusya-Ukrayna geriliminde artıyor... Zaporijya Nükleer Santrali'ne topçu saldırısı

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusunun tesis sahasındaki ulaşım atölyesine topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı. Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yönelik saldırıların art arda ikinci gün sürdüğü bildirilirken, radyasyon seviyesinin normal sınırlarda olduğu kaydedildi.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşının en hassas noktalarından biri olan Zaporijya Nükleer Santrali bir kez daha topçu ateşine maruz kaldı. Santralin ulaşım atölyesi bölgesine yönelik saldırıda bina çatısı ve personel otobüsleri zarar gördü. Tesislerin üst üste ikinci gün hedef alınması, nükleer güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

UKRAYNA ORDUSUNDAN SANTRAL SAHASINA TOPÇU ATEŞİ

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin ulaşım atölyesi bölgesine topçu saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu binanın çatısı ile personel için kullanılan bazı otobüslerin zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananın olmadığı ve yangın çıkmadığı vurgulandı.

RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SINIRLARDA

Santralin normal şekilde çalışmaya devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, santraldeki tesislerin üst üste 2. gün saldırılara maruz kaldığına dikkati çekildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ MART 2022'DEN BERİ RUS KONTROLÜNDE

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda" bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

