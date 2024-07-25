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Dünya

Rusya: Ukrayna ile açıklığa kavuşturulacak konular var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere sürecine açık olduğunu ancak Kiev tarafından açıklığa kavuşturulması gereken pek çok konunun bulunduğunu söyledi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna ile açıklığa kavuşturulacak konular var
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Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Rusya ile müzakerelere hazır olduklarına dair açıklamasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şu ana kadar bu hususta çok farklı açıklamalar yapıldığını ve net bir durumun olmadığını belirten Peskov, "Rusya, genel olarak müzakere sürecine açık ama önce Ukrayna tarafının buna ne kadar hazır olduğunu, sorumlularından buna ne ölçüde izin aldığını anlamak gerekiyor." dedi.

Moskova'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakereye oturup oturmama meselesinin basit bir konu olmadığına dikkati çeken Peskov, hukuki açıdan Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesi nedeniyle oluşan sorunun gündemde olduğunu ancak pratik açıdan bakıldığında hedeflere müzakere yoluyla ulaşmaya açık olduklarını vurguladı.

Peskov, bu hususta çok farklı seçeneklerin bulunduğuna işaret etti.

Zelenskiy'nin meşruiyeti ile ilgili genel sorunun yanı sıra bir sorunun daha bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Ukrayna'nın Rus tarafıyla her türlü temas ve müzakereye ilişkin kanunen fiili yasak sorunu var. Bu yasaklar hala yürürlükte. Bu nedenle hala açıklığa kavuşturulması ve duymamız gereken çok şey var." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.

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