İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8982
  • EURO
    20,1957
  • ALTIN
    1123.42
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus iş insanına yönelik suikast girişimi önlendi
Dünya

Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus iş insanına yönelik suikast girişimi önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'e yönelik suikast girişiminin önlendiğini iddia etti.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus iş insanına yönelik suikast girişimi önlendi
ABONE OL

FSB'den yapılan açıklamada, suikast girişiminin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

"Tsargrad" Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve "Tsargrad" televizyon kanalı sahibi Malofeyev'e yönelik suikast girişiminin önlendiği ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan, Ukrayna Güvenlik Servisinin kontrolü altında hareket eden ve Rus birliklerine karşı savaşan 39 yaşındaki Rusya vatandaşı Denis Kapustin'in suçun organizatörü olduğu saptandı." ifadesine yer verildi.

Suikastin, Malofeyev'in arabasının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle planlandığı savunulan açıklamada, Kapustin hakkında Rusya ceza kanununun "terör eylemi", "terör örgütünün faaliyetine katılma" ve "yasa dışı patlayıcı kaçakçılığı" maddeleri gereği dava açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Kapustin'in perşembe günü Rusya'nın Braynsk bölgesindeki köylere yapılan saldırıların organizatörü ve katılımcısı olduğu da ileri sürüldü.

- "Kiev rejiminin son derece cani doğasının bir başka örneğidir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malofeyev'e yönelik başarısız suikast girişimi, muhalefetin bastırılmasında terörist yöntemleri kullanan ve medya dünyası temsilcisine karşı iğrenç vahşet işleyen Kiev rejiminin son derece cani doğasının bir başka örneğidir. Ukraynalı militanlar, Ağustos 2022'de bir sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirirken, bir aracı havaya uçurmak için benzer bir plan kullandı. Bu terör eylemi sonucu Rus gazeteci Darya Dugina vahşice öldürülmüştü."

  • Rusya Federal Güvenlik Servisi
  • UKRAYNA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.