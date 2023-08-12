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Dünya

Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne ikinci defa S-200'le saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne ikinci defa saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne ikinci defa S-200'le saldırı girişiminde bulundu
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Bakanlıktan ikinci saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 15.00 sularında Kiev rejimi, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı yapmak için yeni bir girişimde bulundu." ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma füze sistemlerinin Ukrayna füzesini tespit ederek havadayken düşürdüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova saatiyle 13.00 sularında S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Bakanlık, Ukrayna'nın gece saatlerinde de Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA'ların havada vurulduğunu bildirmişti.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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