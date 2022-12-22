Rusya: Ukrayna ordusu, ABD ve müttefiklerinin yardımıyla aktif direniş gösteriyor

Gerasimov, Rusya Savunma Bakanlığında yabancı ülkelerin askeri ataşelerine yönelik düzenlediği brifingde, Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun belirlenen tüm görevleri yerine getirmek için "özel askeri operasyon"u sürdürdüğünü belirten Gerasimov, çatışmaların geniş bir bölgede gerçekleştiğini ve en başından beri şiddetli geçtiğini kaydetti.

Personel ve askeri teçhizatta önemli kayıplara rağmen Ukrayna ordusunun, ABD ve müttefiklerinden aldığı artan kapsamlı askeri yardımlar ve seferberlik önlemleri nedeniyle aktif direnişini sürdürdüğünü belirten Gerasimov, "Bugün ABD ve müttefikleri, çatışmayı uzatmak için Kiev'e askeri yardım hacmini sürekli artırıyor. Ukrayna'ya yapılan toplam dış mali yardım yaklaşık 100 milyar doları buldu. Silah tedarikinde en önemli katkı ABD, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan geliyor." ifadelerini kullandı.

Gerasimov, bugüne kadar Batı ülkelerinin Ukrayna'ya 4 uçak, 30'dan fazla helikopter, 350'den fazla tank, yaklaşık 1000 zırhlı savaş aracı, en az 800 zırhlı araba, 700 civarında topçu sistemi, 100 çok namlulu roketatar sistemi, 130 bin tanksavar silahı, 5 bin 300'ün üzerinde taşınabilir hava sistemi ve en az 5 bin insansız hava aracı (İHA) teslim ettiğini dile getirdi.

- "Ukrayna'da 1300 hedef yüksek hassasiyetli uzun menzilli füze ile vuruldu"

Ukrayna'ya paralı savaşçı desteği ve diğer yardımlara rağmen Rusya'nın belirlenen planları yerine getirmek için operasyonu sürdüreceğini kaydeden Valeriy Gerasimov, "Operasyon kapsamında 1300'den fazla kritik hedef, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vuruldu." dedi.

Valeriy Gerasimov, savaş koşullarında ilk kez hipersonik silahlar kullanıldığına dikkati çekerek Rus uçaklarının savaşta günde yaklaşık 150 sorti yaptığını, bugüne kadar uçakların Ukrayna ordusuna ait 11 binden fazla silah ve teçhizatını yok ettiğini söyledi. Gerasimov, İHA yardımıyla yaklaşık 8 bin nesnenin ifşa, 600 nesnenin ise imha edildiğini aktardı.

Rusya'daki kısmi seferberlik sonrasında birliklerin yeniden gruplandırıldığını ve böylece operasyonların yoğunlaştığını anlatan Gerasimov, Rus güçlerinin Ukrayna'da önceden bulundukları topraklardan 5 kat daha fazla toprağı kontrol altına aldığını bildirdi. Gerasimov, "Şimdi askeri temas hattı 815 kilometreye uzadı." diye konuştu.

Gerasimov, Rus askerlerinin (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının tamamının kurtarılmasına odaklandığını belirtti.

Ayrıca Gerasimov, gelecek yıl Batı-2023 ve Belarus ile Kalkan-2023 tatbikatları yapacakları bilgisini paylaştı.