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Dünya

Rusya: Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesine saldırılara devam ediyor

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 17:54 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesine saldırılara devam ediyor
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Gladkov, Telegram kanalından, Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna askeri güçlerinin bölgeye yönelik saldırılarını sürdürdüğü bilgisini paylaşan Gladkov, bu saldırılarda idari binalar, market ve evlerin hasar gördüğünü aktardı.

Gladkov, saldırılarda ölenlerin ve yaralıların olmadığını ifade etti.

Hafta başında Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, Belgorod bölgesine girdiği ve bölgede, "teröre karşı operasyon durumu" ilan edildiği açıklanmıştı.

Bölgeye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği 24 Mayıs'ta bildirilmişti.

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